https://static.news.ru/photo/8a809bf8-6cf3-11ea-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может рассчитывать на тёплое лето на большей части территории в 2020 году. Воздух прогреется до средних значений или выше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов Европейской России и Западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды, — приводит слова метеоролога РИА Новости.

Он добавил, что в июне и августе температурные показатели также достигнут нормы или немного превысят её. В июне на западе европейской части РФ выпадет меньший объём осадков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столбик термометра 7 марта 2020 года в Москве поднялся выше 9 градусов. Таким образом, установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений.

Также оттепель пришла в Антарктиду. Регион пережил свой самый жаркий день в истории, достигнув пика в 18,3 градуса по Цельсию. За неделю там растаяло 10 см снежного покрова — это около 20% от общего сезонного накопления снега. Рекордно высокие температуры привели к образованию озёр из талых вод.