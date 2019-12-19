https://static.news.ru/photo/ec41475c-22e3-11ea-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Arkhipov/ Russian Look/Global Look Press

Снежный шторм с ветрами и снегопадами наблюдается в Подмосковье, Поволжье и Западной Сибири. С Северо-Запада разрушительный циклон двинулся вглубь России.

Метель, мокрый снег, ветер до 22 м/с и снежные заносы на дорогах наблюдаются в Башкирии. Похожая ситуация в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Оренбурге идут осадки, ветер усилился до 23 м/с. Метель, ветер и сильный снегопад наблюдаются в Омской области и на Алтае.

Штормовое предупреждение без снегопада объявлено в нескольких центральных регионах страны. Ветер с порывами до 25 м/с ожидается в Ярославской, Костромской областях, Москве и Подмосковье. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.

Разрушительный циклон уже оставил без света часть Тверской области, в Иваново ветер сдул остановку и новогодние ели. В Вологде ураган также повалил одну из самых высоких в России новогодних ёлок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичное управление МЧС предупредило москвичей об усилении ветра с порывами до 24 м/с. Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили под деревьями.