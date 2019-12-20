https://static.news.ru/photo/1d5805bc-24a9-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве и Подмосковье соответствует метеорологическому октябрю. В ближайшие дни может быть побит новый температурный рекорд. Воздух прогреется до +8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Совершенно определённо можно сказать, что московская погода заблудилась где-то в октябре и ожидается совершенно не типичная для декабря такая серая, несколько дождливая погода и очень теплая. В ближайшую ночь ожидается температура +3...+5 градусов в Москве. А днём — вообще невероятные +6... +8 градусов, — рассказал он в беседе с «360».

По его словам, понижение температуры начнётся только в среду, 25 декабря. Столбики термометров в этот день покажут отметку +2... +4 градуса, осадков не ожидается. Что касается возможности выпадения снега, то его пока не ожидается. Метеоролог отметил, что нужно немного подождать, чтобы дать точный прогноз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный туман в Москве и Московской области прогнозируют метеорологи в ночь на 21 декабря. Из-за этого в столичном регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности.