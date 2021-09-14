Синоптики рассказали о рекордно коротком «бабьем лете» в Москве

В московском регионе «бабье лето» длилось всего четыре дня. Это один из самых низких показателей в истории наблюдений, сообщает РИА Новости.

Впрочем, тепло ещё в столицу ненадолго вернётся . В конце сентября столбики термометров покажут до +19°С. Однако назвать это «бабьим летом» уже нельзя.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «бабье лето» длится не менее 5-7 суток. В это время должно быть солнечно, без облачности и осадков. Кроме того, может дуть тихий ветер, но температура должна быть комфортной.

Ранее сообщалось, что из-за переустройства атмосферных фронтов в центральной части России со вторника установится холодная погода. На место тёплой погоды придёт холодный воздух с севера, что приведёт к серьёзному похолоданию. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам синоптика, дожди ожидаются лишь только в случае прохождения фронта, но не позднее первой половины дня вторника, 14 сентября. Большая же часть недели пройдёт без осадков, с переменной облачностью и редкими появлениями солнца.