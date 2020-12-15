Синоптики рассказали о погоде в январе

https://static.news.ru/photo/d3a7c7b8-3f41-11eb-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Погода в январе не будет носить слишком суровый зимний характер в европейской части России, на севере Западной Сибири и на Урале. Практически везде на территории страны ожидается температура выше климатической нормы на один градус.

Немного выше нормы будет температура на востоке Якутии, Чукотке, на большей части Камчатки, в Магаданской области, на Сахалине и Курилах. Такая же погода ожидается в Туве и на крайнем юге Иркутской области, рассказала в интервью «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Характерная для января погода наступит в средней полосе России. Ночью на территории ожидается от 6 до 13 градусов мороза, днём — от 1 до 8 градусов ниже нуля. Такая же погода будет наблюдаться в Центральном, Приволжском, Северо-Западном округах.

На севере Сибири будет преобладать температура 25–30 градусов ниже нуля ночью и 20–25 градусов мороза днём. В средней и южной частях Урала будет преобладать температура до минус 20 ночью и до минус 10–15 градусов днём. Мало осадков ожидается в Башкирии, на Урале и в Предуралье, в Ханты-Мансийском округе и на юге Западной Сибири.

Синоптики уже предупреждали, что зима в большинстве регионов России будет тёплой, но время от времени некоторые из них будут оказываться во власти сильных морозов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе жителей центральной части европейской России ожидает переменчивая погода. По его словам, с 15 декабря она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе минус 5–6 градусов и дневными — минус 2–4 градуса.