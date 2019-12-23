Метеорологи предрекли морозную погоду в азиатской части страны в последнюю неделю года. В центре России будет по-прежнему тепло.
На юге Западной Сибири в начале недели похолодает до 11-16 градусов ниже нуля ночью. Днём будет от 7 до 12 градусов мороза,
Метели и снег пройдут в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. На юге Красноярского края и в Иркутской области будет минус 30 ночью и минкус 20 днём.
Похолодает до 21 градуса ниже нуля на юге Урала. Сильные морозы придут на Дальний Восток. Там будет минус 34 градуса ночью и 24 ниже нуля — днём. В Приморском крае ожидает от 8 до 13 градусов мороза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.
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