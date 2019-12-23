https://static.news.ru/photo/5c0cc4ba-2534-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Метеорологи предрекли морозную погоду в азиатской части страны в последнюю неделю года. В центре России будет по-прежнему тепло.

На юге Западной Сибири в начале недели похолодает до 11-16 градусов ниже нуля ночью. Днём будет от 7 до 12 градусов мороза, сообщает «РГ».

Метели и снег пройдут в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. На юге Красноярского края и в Иркутской области будет минус 30 ночью и минкус 20 днём.

Похолодает до 21 градуса ниже нуля на юге Урала. Сильные морозы придут на Дальний Восток. Там будет минус 34 градуса ночью и 24 ниже нуля — днём. В Приморском крае ожидает от 8 до 13 градусов мороза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.