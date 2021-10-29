Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели в Москве

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели ожидается тёплая и комфортная для прогулок погода. Температура воздуха в Московской области будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, кроме того, начало ноября порадует москвичей ясной солнечной погодой, сообщил «МК».

В последний день октября в столичном регионе будет также солнечная и тёплая погода, осадков не ожидается, температура достигнет плюс 11–13 градусов.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, такой нетипичный для этого сезона прогноз обусловлен «северной периферией антициклона». По обещаниям синоптиков, ветер будет слабым, также отмечается переменная облачность вместе с небольшим понижением атмосферного давления — до 752 мм ртутного столба.

Тишковец заметил, что подобная погода «на языке авиационных метеорологов называется „миллион на миллион“».

Ранее стало известно, что температурная аномалия продержится в европейской части России как минимум до 3 ноября — в среднем она будет на 7 градусов выше нормы.