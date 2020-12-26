Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнее воскресенье года

https://static.news.ru/photo/ce3136ca-47fc-11eb-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачно с прояснениями будет в столичном регионе 27 декабря. Обильных осадков не ожидается.

Днём температура воздуха составит −5...-7 градусов, ночью похолодает до −12, сообщает Гидрометцентр.

В Подмосковье будет на 2–3 градуса холоднее, чем в столице. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст., скорость ветра — 5–10 м/с.

Стемнеет в Москве в 16:02.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 27 декабря в столице выдалось в 1907 году, когда температура опустилась до 35,4 градуса ниже ноля, а в 2011-м в этот день было необыкновенно тело, почти +6 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, перед наступлением Нового года погода в центре европейской части страны будет «нескучной», на 7–10 градусов теплее нормы для этого времени года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.