Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайших выходных

https://static.news.ru/photo/e2fa3e22-3f7c-11eb-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители российской столицы могут надеяться на оттепель в ближайшие выходные (19-20 декабря). Температура воздуха поднимется на 4-5 градусов выше климатической нормы, однако снежный покров не растает, заявила журналистам главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус 3 — минус 5 градусов [по Цельсию], по [Московской] области от минус 3 до минус 8, дневная температура в Москве минус 1 — плюс 1, по области минус 4 — плюс 1, — цитирует специалиста РИА Новости.

Погода в январе не будет носить слишком суровый зимний характер в европейской части России, на севере Западной Сибири и на Урале. Практически везде на территории страны ожидается температура выше климатической нормы на один градус. Немного выше нормы будет температура на востоке Якутии, Чукотке, на большей части Камчатки, в Магаданской области, на Сахалине и Курилах. Такая же погода ожидается в Туве и на крайнем юге Иркутской области.

Характерная для января погода наступит в средней полосе России. Ночью на территории ожидается от 6 до 13 градусов мороза, днём — от 1 до 8 градусов ниже нуля. Такая же погода будет наблюдаться в Центральном, Приволжском, Северо-Западном округах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе жителей центральной части европейской России ожидает переменчивая погода. По его словам, с 15 декабря она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе минус 5–6 градусов и дневными — минус 2–4 градуса.