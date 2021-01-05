Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

https://static.news.ru/photo/49835fda-4fd0-11eb-8f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 6 января, в Москве ожидается облачная погода, температура воздуха составит до минус 5 градусов, сообщает Росгидромет.

Днём 6 января температура воздуха в Москве не опустится ниже минус 3–5 градусов, а вот в ночь на четверг мороз может окрепнуть до минус 8 градусов. Скорость восточного ветра будет достигать 5–10 м/с, давление составит 753 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

В Московской области ожидается минус 2–7 градусов, в ночь на 7 января воздух может остыть до минус 10 градусов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода вернулась в Москву 4 января. С понедельника дневная температура будет достигать 8 градусов мороза, а ночная — до 10 градусов мороза.