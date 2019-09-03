https://static.news.ru/photo/f98254b8-ced5-11e9-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Московском регионе в среду, 4 сентября, ожидается пасмурная, но тёплая погода.

По данным Гидрометцентра , столбики термометров днём поднимутся до плюс 22 градусов. В Московской области температура воздуха может составить плюс 24 градуса.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Кроме того, днём ожидается гроза.

В ночь на 5 сентября в столице похолодает до 12 градусов тепла. При этом дневная температура не поднимется выше плюс 19 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более тёплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в Мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.