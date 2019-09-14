https://static.news.ru/photo/089369b2-d6b3-11e9-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ждут жителей столицы и Подмосковья в субботу.

По данным синоптиков, 14 сентября Московский регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов.

Столбики столичных термометров покажут до 15–17 градусов тепла, а подмосковных — 13–18 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление понизится и составит 749 мм ртутного столба, передаёт портал « Метеоновости ».

Ранее News.ru писал, что огромный циклон-«паук» атаковал Санкт-Петербург и продолжил медленное движение в сторону Центральной России и Москвы. Холодный фронт доберётся до столицы в ночь на 14 сентября.