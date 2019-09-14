Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ждут жителей столицы и Подмосковья в субботу.
По данным синоптиков, 14 сентября Московский регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов.
Столбики столичных термометров покажут до 15–17 градусов тепла, а подмосковных — 13–18 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление понизится и составит 749 мм ртутного столба, передаёт портал «
Ранее News.ru писал, что огромный циклон-«паук» атаковал Санкт-Петербург и продолжил медленное движение в сторону Центральной России и Москвы. Холодный фронт доберётся до столицы в ночь на 14 сентября.