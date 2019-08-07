Сильные дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Москве 8 и 9 августа. В выходные — 10-го и 11-го числа — в столицу придёт комфортная погода и двадцатиградусное тепло.
Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Как передаёт
Дождь и гроза, и ветер — всё в комплексе это может представлять для города опасность, — заявила Позднякова.
В выходные в Москве ожидается тепло, воздух прогреется до 23 градусов. Ветер стихнет, дожди будут кратковременными. По словам метеоролога, обстановка будет восприниматься довольно комфортно.
Ранее News.ru писал о том, что нестабильная погода ожидает жителей Московского региона на этой неделе. Об этом сообщала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.