Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

https://static.news.ru/photo/65774644-e51c-11ea-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В День знаний в Москве погода будет тёплая: до плюс 25 градусов и без осадков большую часть дня, сообщил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски тёплая погода: дневная температура — плюс 20-плюс 25. На момент линейки, 9-10 часов утра, уже будет не прохладнее плюс 20 градусов, — передаёт его слова РИА Новости.

Он отметил, что ветер будет преимущественно южный, 4-9 метров в секунду. Дожди могут пойти лишь вечером.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии в Москве отменены торжественные линейки и другие массовые мероприятия в школах. Тем не менее учебный год начнётся как обычно, 1 сентября.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что первые лёгкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни.