Синоптики рассказали о грядущей погоде в марте

https://static.news.ru/photo/fc2ddf72-6bfd-11eb-9b0d-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.

Не потеплеет в первый весенний месяц в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе. Холодно будет в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, на Северном Кавказе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Прохладным будет март и в Москве. Там среднемесячная температура будет составлять 2,2 градуса выше нуля. Тёплым месяц станет на Дальнем Востоке и в Сибири. В пределах нормы будет температура воздуха на Урале.

Во многих регионах март станет самым засушливым месяцем в году. Меньше обычного будет осадков в Красноярском крае, на севере и востоке Якутии, в Амурской области и Хабаровском крае.

На северо-западе европейской территории страны, в Тверской области, Поволжье, на Урале, в ХМАО, на юге Западной Сибири и юге Иркутской области, а также на востоке Чукотки метеорологи прогнозируют обильные осадки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в первой половине следующей недели в центре Европейской России ожидается резкое похолодание на 10–15 градусов.