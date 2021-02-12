Синоптики рассказали, когда в Москву придёт весна

https://static.news.ru/photo/14eb8988-6edd-11eb-861c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весна придёт в столичный регион позже обычного, а на Урале она окажется вовремя. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Весна в Москве — это среднесуточный переход температуры через отметку ноль градусов в сторону положительных значений. Этот процесс наступает в Москве 28 марта. Переход температуры ноль будет наблюдаться в столичном регионе со сдвигом в несколько дней — с 5 по 10 апреля. В Екатеринбурге этот процесс приходится на последние два дня марта и, скорее всего, туда весна придёт в сроки, предписанные многолетними данными, — цитирует URA.RU синоптика.

Он добавил, что всегда трудно делать долгосрочный прогноз, особенно говоря о погоде. Леус допустил возвраты холодов в апреле, снег, мартовские оттепели.

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова считает, что март в РФ будет тёплым.

Если зима холодная, то весна может быть чуть потеплее. Но, опять же, могут быть очень сильные возвраты холодов, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр РФ опубликовал штормовое предупреждение об аномальных холодах в Центральном федеральном округе. После нескольких дней снегопадов в центр европейской части России придут морозы.

Март в Москве будет прохладным. В столичном регионе среднемесячная температура будет составлять 2,2 градуса выше нуля.