Синоптики рассказали, когда тепло вернётся в Центральную Россию

Потепление должно вернуться в Центральную Россию 14-14 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью ТАСС Вильфанд
В следующие выходные мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет, — сказал он.
При этом синоптик отметил, что потепление в восточных районах ЦФО будет более плавным. Так. на европейской части России на протяжении всей рабочей недели будет очень холодная погода. Такая же ситуация ожидается в Приволжском федеральном округе и на Урале.
Повышение температуры коснется не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее, к востоку тоже начнет повышаться, но постепенно, — отметил метеоролог.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 марта, в Москве и Подмосковье выпадет до 9 миллиметров осадков. Это является четвертью месячной нормы и вплотную подходит к рекордным значениям за историю метеонаблюдений. Об этом писал NEWS.ru.