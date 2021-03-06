Синоптики рассказали, когда тепло вернётся в Центральную Россию

https://static.news.ru/photo/0bb15b30-60e2-11eb-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление должно вернуться в Центральную Россию 14-14 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС Вильфанд пообещал заметное повышение температуры воздуха в конце следующей недели.

В следующие выходные мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет, — сказал он.

При этом синоптик отметил, что потепление в восточных районах ЦФО будет более плавным. Так. на европейской части России на протяжении всей рабочей недели будет очень холодная погода. Такая же ситуация ожидается в Приволжском федеральном округе и на Урале.

Повышение температуры коснется не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее, к востоку тоже начнет повышаться, но постепенно, — отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 7 марта, в Москве и Подмосковье выпадет до 9 миллиметров осадков. Это является четвертью месячной нормы и вплотную подходит к рекордным значениям за историю метеонаблюдений. Об этом писал NEWS.ru.