https://static.news.ru/photo/0ad28f3a-dd18-11e9-b141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника. В регион придёт антициклон.

Завтра осадков уже не прогнозируем в Москве, по области ещё возможны, но завтра ещё день ветреный — порывы до 18 м/с. А начиная с послезавтра Москва уже окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 23 сентября, в Москве выпадет первый снег. Но из-за положительных температур он сразу растает.

Ранее Росгидромет представил свой прогноз по температурному режиму в России на отопительный сезон (октябрь 2019 года — март 2020 года). Согласно данным ведомства, на большей части территории страны температурный фон будет около нормы или немного выше её. Однако февраль будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе и почти на всей территории СЗФО, писал News.ru.