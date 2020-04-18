Синоптики прогнозируют тёплую погоду в мае в России

Май 2020 года станет для жителей России тёплым. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Она рассказала, что в большей части Центрального федерального округа, в том числе в Москве, средняя температура воздуха будет составлять минимум на один градус выше климатической нормы. Такая же погода ожидается в Нижегородской области, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму,
Обычная для этого времени года температура воздуха будет в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях и центральной части страны — 15–20 градусов тепла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ждёт превышение климатической нормы на 12–16 градусов. Он отметил, что для этих регионов это необычное явление.
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