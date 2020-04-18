Синоптики прогнозируют тёплую погоду в мае в России

https://static.news.ru/photo/163b2112-8186-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Май 2020 года станет для жителей России тёплым. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она рассказала, что в большей части Центрального федерального округа, в том числе в Москве, средняя температура воздуха будет составлять минимум на один градус выше климатической нормы. Такая же погода ожидается в Нижегородской области, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму, передаёт Lenta.ru.

Обычная для этого времени года температура воздуха будет в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях и центральной части страны — 15–20 градусов тепла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ждёт превышение климатической нормы на 12–16 градусов. Он отметил, что для этих регионов это необычное явление.