https://static.news.ru/photo/92dfb476-dac4-11e9-b7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В ближайшую неделю бабье лето не наступит. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов тепла минимум ближайшие пять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К сожалению, ситуация не позволяет прогнозировать бабье лето в течение ближайшей недели минимум. Связано это с тем, что Москва, Европейская часть России будут находиться под влиянием северных воздушных масс, — сказал он ТАСС .

Вильфанд призвал не верить заблаговременным прогнозам.

Предупреждения, надежды, которые мелькают в разных средствах массовой информации о наступлении бабьего лета, вызывают удивление в Гидрометцентре, потому что прогнозировать бабье лето можно за два-три дня. Видимо, ожидание настолько велико, — пояснил Вильфанд.

Ранее СМИ сообщали о приближении новой волны бабьего лета, которая принесёт тёплую и сухую погоду почти до конца сентября, писал News.ru.