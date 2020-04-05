Общество

Синоптики предупредили жителей столицы о погодной «чехарде»

15:15, 05 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичи столкнутся с погодной «чехардой» в апреле.

Апрельская чехарда нас ждёт эту неделю. Я думаю, не только эту неделю, а вообще как минимум две, а может быть, даже с захлёстом на третью неделю апреля, — отметил эксперт.

По его словам, будет «то Арктика, то опять Атлантика». Холод будет сменяться жарой, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Москве в воскресенье, 5 апреля, ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Ветер будет достигать 5–10 метров в секунду.

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