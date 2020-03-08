https://static.news.ru/photo/cdd69fba-6285-11ea-ba3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое понижение температуры ожидается в регионах центральной России к концу недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В интервью «Российской газете» она отметила, что погода начнёт портиться уже с 11 марта. Температура днём составит 6–11 градусов. 12 и 13 марта ожидается 4–9 градусов, а в ночь на 14 марта возможны слабые заморозки. Днём температура прогреется до 2–7 градусов.

В атмосфере всё ещё не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла ещё не окончательно, — заявила Паршина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики предрекают в ближайшие дни похолодание до −45 градусов на отдельной территории России. Суровая зима придёт в Красноярский край и Якутию. Похолодание станет следствием монгольского антициклона, который на данный момент захватывает всё большую территорию Якутии. Температура в вышеуказанных регионах всего лишь на 7–8 градусов выше нормы.