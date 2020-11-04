Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

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Резкое похолодание ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тёплая погода продержится до конца недели, а в понедельник, 9 ноября, будет переходным днём, после которого начнётся перестройка атмосферных процессов, и центр европейской части России окажется в холодной части циклона.

Ночные температуры будут от минус 2 до плюс 2, а дневные — 4-6 градусов. То есть ночные понизятся сразу на 7-7 градусов, а дневные — на 4-6 градусов, — уточнил он.

Вильфанд отметил, что длительность похолодания в ЦФО метеорологи уточнят позднее, однако оно точно продержится до середины следующей недели.

Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время, — добавил он.

В Москве днём 5 и 6 ноября столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, 7 ноября — 9-11 градусов, 8 ноября — 6-11. В понедельник и вторник ожидается около 2-7 градусов тепла, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, аномально тёплая погода будет держаться в Центральной России до второй декады ноября, после чего прогнозируется заметное похолодание.