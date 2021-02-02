Синоптики предупредили россиян о резком похолодании в конце недели

https://static.news.ru/photo/d280fda2-3a71-11eb-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу в Центральном федеральном округе начнётся резкое похолодание. Температурные показатели окажутся на 2-5 градусов ниже климатической нормы и достигнут отметки 17 градусов мороза. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, в субботу температура воздуха в ЦФО опустится на 2-4 градуса ниже нормы, а в воскресенье — уже на 3-5 градусов.

При этом днём температура будет находиться в диапазоне от 10 до 17 градусов мороза, а ночью — от 22 до 13 со знаком минус.

Это произойдет из-за того, что к нам подойдет в среду — четверг циклон, но мы будем находиться еще в его теплой части какое-то время, а затем усиление мороза будет с субботы, — сообщила метеоролог в беседе с ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году весенняя погода придёт в столичный регион в привычные сроки — ближе к концу марта. Такой прогноз дали специалисты Центра погоды «Фобос».