https://static.news.ru/photo/07dfeb90-df8b-11e9-9ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России с октября по март ожидаются погодные аномалии.

По его словам, на севере страны и азиатской её части будет слишком высокая температура воздуха, передаёт ТАСС . Одновременно столбики термометров на юге опустятся ниже обычного.

Более подробный прогноз на этот период синоптики представят 30 сентября.

Ранее News.ru писал, что среднесуточная температура на юге Восточной Сибири уже превысила норму на семь градусов. Вильфанд сообщал, что в октябре воздух прогреется выше нормы в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе. На всей остальной территории России этот месяц останется в рамках климатической нормы.