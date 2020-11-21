Синоптики предупредили россиян о «депрессивной» погоде

https://static.news.ru/photo/dff565cc-2c6b-11eb-8391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жителей европейской части России на следующей неделе ждёт тяжёлая и нестабильная погода. С понедельника, 23 ноября, начнётся заметное потепление.

Температура воздуха в дневные часы прогреется до 3-4 градусов. Но столбик термометра может подниматься и выше, приводит слова заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной «РГ».

В столице в ночь на четверг, 26 ноября, похолодает до минус 6 градусов. Перепады температуры будут способствовать появлению гололедицы. Из-за облачности на улице будут мрачно и серо.

Синоптики считают, что ноябрь — месяц самой депрессивной погоды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что циклон «Сара» днём 22 ноября принесёт в Москву сильный снегопад. Пик придётся на утро 23 ноября, когда видимость составит менее одного километра. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.