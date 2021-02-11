Синоптики предупредили об опасной погоде в ЮФО и Черноземье

Синоптики прогнозируют опасную погоду в нескольких регионах России. Речь идёт о Черноземье, ЮФО, Крыме, Урале и Нижнем Поволжье.
Существенно ухудшится погода в Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Там ожидаются дождь, снег и гололёд,
Самое опасное — гололёд, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода, — цитирует агентство руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Ещё более сложная ситуация ожидается в ЮФО. В Краснодарском крае, Крыму ветер усилится до 15–25 м/с. Там тоже будут гололёд и весь спектр осадков — от дождя и мокрого снега до снегопада. Такая же погода будет в Ростовской области на Черноморском побережье.
В горах Крыма скорость ветра будет достигать 35 м/с. С 13–14 февраля в регионе резко и заметно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до 5–8 градусов мороза.
Нижнее Поволжье и Урал тоже ожидает неблагоприятная погода. Там также будут сильные осадки, мощный ветер и гололёд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что снегопад, который надвигается на столичный регион, станет настоящим апокалипсисом для Москвы. Снег будет идти в течение 36 часов, сообщил сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.