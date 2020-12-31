Синоптики предупредили об «околонулевой апатии» в Москве

https://static.news.ru/photo/68e818ce-4c20-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Околонулевая погодная апатия будет наблюдаться в столичном регионе до 3 января, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за исключением 1 января, остаток каникул пройдёт в «позитивном варианте». Так, в ночь на субботу ожидается от 0 до 2 градусов мороза, днём — от 0 до плюс 2 градусов. Влияние на погоду окажет ложбина североатлантического циклона с запада.

Поэтому само тепло по верхам уйдёт и осадки в основном уже будут идти в твёрдой фазе. Ночью это небольшой снег, а днём временами снег, может быть, мокрый снег. Что касается дальнейших перспектив, то до 3-го числа примерно так же и будет болтаться около нуля. Но, я думаю, что ледяных дождей больше не будет, — отметил синоптик.

Эксперт рассказал, что после 4 января в Москве начнётся похолодание: ночью минус 1 — минус 6, днём — 0 — минус 5. С каждым днём температура будет всё ниже.

Тишковец добавил, что снежный покров уменьшился с 14 до 11 см, однако с субботы он начнёт нарастать. Специалист пообещал «хороший снег» умеренной интенсивности, сугробы увеличатся до 15 см, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Тишковец сообщил, что в первый день нового года в Москве наблюдается гололёд. До конца суток в столице не исключён и так называемый ледяной дождь.