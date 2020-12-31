Синоптики предупредили о морозах в Москве после Нового года

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После Нового года в столице прогнозируется похолодание, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в городе начнёт меняться с 5 января.

На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни, — рассказал синоптик.

Леус уточнил, что ночью столбики термометров будут опускаться до минус 3–6 градусов. В дневное время ожидается до 1–4 градусов мороза.

При этом он предупредил, что к Рождеству похолодает ещё сильнее. Так, 7 января прогнозируется до минус 10 градусов, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей. Так, зима 2019–2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала ноль градусов. Летом уходящего года климатические рекорды регистрировались на Урале и в Сибири.