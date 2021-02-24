Синоптики предупредили о ледяных дождях в Москве

https://static.news.ru/photo/7e74345c-76f5-11eb-87de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ледяные дожди надвигаются на столицу в ближайшее время. Ночью морозы ослабеют до минус 5–10 градусов, а утром 25 февраля снегопад перейдёт в ледяной дождь.

Минтранс просит водителей в связи с неблагоприятным прогнозом отказаться от личного транспорта. Ведомство предупреждает о гололёде на дорогах, сообщается на сайте регионального министерства.

Также на дороги опустится туман, ухудшение видимости составит до 100–500 метров. Днём в регионе потеплеет до плюс трёх градусов. Эти перепады температур могут сказаться на метеозависимых людях. Несмотря на оттепель, населению рекомендуют отказаться от физических нагрузок, воздержаться от любых занятий, которые требуют концентрации внимания и сопряжены с риском.

Дорожные служба региона готовы к ухудшению погодных условий. По информации регионального Минтранса, будет проведена обработка дорог ото льда, обеспечен безопасный проезд транспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, оно будет сопровождаться хмурой погодой, мокрыми осадками и гололедицей.