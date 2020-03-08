https://static.news.ru/photo/4711f83a-6212-11ea-a78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву и область 13 марта вернётся холодая погода. В столицу придёт арктический холод и снег.

Кроме того, местами ожидаются ливни, передаёт РИА Новости. Также в регионе будет штормовой ветер, порывы которого достигнут 23 м/с. Температура достигнет 3–5 градусов по Цельсию.

На следующий день, 14 марта, столбики термометров опустятся до двух градусов выше нуля. На дорогах может возникнуть гололедица.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тишковец назвал предстоящее лето «малиновым», потому что прогностические карты окрашены в этот цвет. По его мнению, это означает идеальный климатический комфорт.