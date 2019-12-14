https://static.news.ru/photo/7b9b7c6e-1fbb-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 20 декабря температура в Москве начнёт понижаться.

По его словам, столбики термометров опустятся примерно на пять градусов, и будут снижаться еще на один-два градуса в последующие дни. Такой период продлится до пяти дней. Прочем, настоящим похолоданием это назвать трудно — температура всё равно останется выше климатической нормы, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве на следующей неделе будет характерной для третьей декады октября, а 19 декабря температура может побить рекорд 1886 года.