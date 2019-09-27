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Журналист Владимир Познер поделился воспоминаниями о своём знакомстве с госсоветником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По его словам, он поддерживал контакт с политиком и однажды встретился с ним за ужином.

Тот произвёл на репортёра «очень хорошее впечатление». Он мне очень понравился, просто по-человечески — остроумный, хитрый, умный, с чувством юмора и очень нетривиальный человек, — рассказал Познер в интервью «Татар-информ»....