Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обильные дожди и скачки атмосферного давления ожидаются в столице с 30 сентября.

Причиной ухудшения погоды станет серия атлантических циклонов, которые «атакуют» столичный регион, сообщается на сайте центра «Фобос». В городе выпадет как минимум 40% месячной нормы осадков.

Одновременно воздух в мегаполисе прогреется до +14–16 градусов.

Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. Выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.

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