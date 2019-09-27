Обильные дожди и скачки атмосферного давления ожидаются в столице с 30 сентября.
Причиной ухудшения погоды станет серия атлантических циклонов, которые «атакуют» столичный регион, сообщается на
Одновременно воздух в мегаполисе прогреется до +14–16 градусов.
Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. Выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.