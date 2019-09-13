https://static.news.ru/photo/dd179d86-d643-11e9-8a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тёплая летняя погода в столице и на европейской части России сменится осенним холодом и ливнями, сообщил научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.

По его словам, из РФ уходит антициклон, и температуру в 23–26 градусов тепла больше ждать не стоит, передаёт « Интерфакс ».

На самом деле, нужно наслаждаться последними часами лета, — подчеркнул он.

Специалист отметил, что в субботу, 14 сентября, столбики термометров опустятся до +16–18 градусов, что всё равно выше нормы. Также местами пройдёт дождь. Ночью с 14 на 15 сентября похолодает до +3–8 градусов, а днём в воскресенье будет не теплее +15 градусов.

Он добавил, что в столицу ещё придёт бабье лето.

Но когда оно наступит — пока держим в секрете. Объявим за два-три дня до его наступления, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что четверг, 12 сентября, в Москве стал вторым самым тёплым днём за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в столице совсем немного не дотянула до абсолютного рекорда.