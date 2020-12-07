Синоптики предупредили москвичей о гололедице во вторник

https://static.news.ru/photo/c1242c78-390e-11eb-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Малооблачная погода и гололедица прогнозируются 8 декабря в столице. Осадков не ожидается.

Днём температура воздуха составит минус 7–5 градусов, а к ночи похолодает до минус 11 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2–7 м/c, атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

Стемнеет в Москве в 15:57.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 8 декабря выдалось в 1896 году — 29 градусов мороза. Самым тёплым этот день был в 2008 году, тогда днём воздух прогрелся до +6,8 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, на территории Оймяконского района Якутии минусовая температура воздуха достигла отметки в 50 градусов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили специалисты регионального Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.