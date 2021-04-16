Синоптики предупредили москвичей о дождях в конце апреля

https://static.news.ru/photo/fba8b772-a021-11eb-b778-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в конце апреля. Так специалист заметил, что в скором времени солнечные дни закончатся, а небо над столицей затянет тучами, передаёт РИА Новости.

По его словам, идеальная погода в столицу в последней декаде месяца вряд ли вернётся. Вместо этого начнётся череда дождей, как это часто бывает перед началом мая.

По всей видимости, до конца апреля по-весеннему идеальной погоды мы вряд ли увидим, тем более что за последнюю декаду месяца в целом прогнозируется еще дополнительно до 40–50 миллиметров, — сказал Тишковец.

Тем не менее синоптик подчеркнул, что такие показатели находятся в рамках допустимой нормы. В связи с этим, особо длительных затяжных ливней ждать не стоит, однако вооружиться на это время зонтиком и непромокаемой обувью не помешает. Кроме того, таким образом Тишковец дал понять, что пасмурная погода закончится достаточно скоро.

Ранее NEWS.ru писал, что предстоящим летом россиянам не стоит ожидать равномерной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что в течение всего сезона будут проявляться как вспышки тепла и засушливой погоды, так и периоды похолодания и дождей.