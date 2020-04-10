Синоптики предупредили москвичей о дискомфортной погоде 15 апреля

https://static.news.ru/photo/a7fb2e64-7ec8-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода с выраженным биотропным влиянием на самочувствие установится в столице 15 апреля.

Воздух в Москве днём прогреется до 5–7 градусов выше нуля. Порывы ветра могут достигать 12–14 м/c, возможен слабый или умеренный дождь. Синоптики предупреждают, что переутомившимся горожанам и людям с хроническими заболеваниями в такую погоду надо следить за своим самочувствием, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, в день Пасхи, 19 апреля, воздух в столице прогреется до 5–10 градусов, что на 2 градуса ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днём будет облачная погода с прояснениями, местами ожидаются осадки.