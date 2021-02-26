Синоптики пообещали жителям столицы 27 февраля кратковременный снег

https://static.news.ru/photo/e30cee12-78cc-11eb-ab29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в предпоследний день зимы, 27 февраля, ожидается облачная погода и кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит 1–3 градуса мороза. В Подмосковье столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

Синоптики также прогнозируют северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, сообщает Центр погоды «Фобос».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, жителей Москвы до конца февраля ожидает «мрачная и скучная» погода, также при отсутствии солнца продолжится оттепель. Он уточнил, что последний день зимы можно назвать опасным для москвичей. Ночные температуры 28 февраля будут в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве днём 26 февраля поднялась до рекордных +6,4 градуса, установив новый рекорд для этого дня. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6 градусов тепла. Причиной такой высокой температуры после аномальных морозов стало не только мощное вторжение тёплого воздуха, но и солнце, которое выглянуло во второй половине дня. Всё это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось, писал NEWS.ru.