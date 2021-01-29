Синоптики пообещали жителям Москвы сильный снегопад

https://static.news.ru/photo/81e93484-624b-11eb-82a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие выходные.

По его словам, 30–31 января в Москве будет наблюдаться небольшое похолодание и снег. Температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы. Днём синоптики обещают 3 градуса ниже нуля, а ночью — минус 3–5.

Стоит отметить, что в выходные в столице усилится ветер до 17 м/с. Снег начнётся в ночь на 30 января, однако будет небольшим. В воскресенье погода заметно ухудшится. В целом за пятницу, субботу и воскресенье высота снежного покрова в столице увеличится на 7–12 см, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, может ли оттепель в столице повлиять на показатели заболеваемости коронавирусом.

По его словам, тёплая погода неспособна оказать существенного влияния на ситуацию с распространением болезни.