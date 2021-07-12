Россиянам пообещали первые снежные бури

Первые снежные бури накроют Урал, Челябинскую область, а также Восточную Сибирь. Такой прогноз сделали специалисты центра «Фобос». Как сообщается на сайте организации, уже сегодня, 28 сентября, в этих регионах ожидаются холодные вихри и снегопад.

По данным метеорологов, причиной таких ранних снежных бурь стал мощный антициклон на севере Евразии.

Причиной репетиции зимы стал мощный антициклон, охвативший северную половину Евразии. В его области заключён довольно холодный воздух, поэтому на периферии обострилась система арктического атмосферного фронта. Здесь стали развиваться волновые циклоны, — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за антициклона в отдельных районах Челябинской области, Прибайкалья и Красноярского края ожидается ветер со скоростью 15–20 м/с. При этом в Магнитогорске прогнозируется сильный снегопад, который может образовать сугробы — ожидается выпадение до 12 см осадков.

Эксперты отметили, что уже к середине недели метели прекратятся и к выходным температура воздуха вернётся к обычным для сезона показателям.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, к какой погоде готовиться москвичам на текущей неделе. Специалист заметила, что вопрос о так называемом бабьем лете не стоит, однако в дневные часы будет тепло и солнечно.