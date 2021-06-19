Синоптики пообещали россиянам температурные рекорды и засуху

https://static.news.ru/photo/8f81d00e-d1ba-11eb-918d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящая неделя будет в европейской части России по-африкански знойной и засушливой. Кроме того, ожидается целая серия температурных рекордов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить. Температурный фон на 13-15 градусов станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией, — отметил он.

Эксперт добавил, что температурный рекорд в Москве может за неделю обновиться несколько раз. Более того, есть вероятность, что будет побит абсолютный максимум для июня, который был зафиксирован в 1901 году и держится до сих пор. Тогда воздух в столице прогрелся до 34,7 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни столбик термометра поднимется до +36 градусов. Ночью будет около 20 градусов тепла.

Жара несколько смягчиться к выходным, а в последнюю неделю месяца температура спадёт до 24-29 градусов, рассказал специалист.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. По его словам, опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России на протяжении ближайших семи дней.