https://static.news.ru/photo/f7f05ec6-5ed4-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2020 года температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем синоптики назвали его «малиновым».

Как сообщила «Газета.ru», ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал лето «малиновым», потому что прогностические карты окрашены в этот цвет. По его мнению, это означает идеальный климатический комфорт.

Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — заявил Тишковец.

Он добавил, что весна также будет аномально тёплой. С марта по май температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Так, 8 марта, например, ожидается 11 градусов тепла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Киеве зимой 2019–2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступления метеорологической зимы. Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.