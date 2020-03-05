Летом 2020 года температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем синоптики назвали его «малиновым».
Как
Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — заявил Тишковец.
Он добавил, что весна также будет аномально тёплой. С марта по май температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Так, 8 марта, например, ожидается 11 градусов тепла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Киеве зимой 2019–2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступления метеорологической зимы. Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.
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