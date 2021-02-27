Синоптик пообещал москвичам тёплый май

https://static.news.ru/photo/2f81cf84-79ee-11eb-bc81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первомай в Москве обещает быть тёплым, а в целом температура воздуха в этом месяце будет на 1–2,5 градуса теплее нормы. Об этом рассказал сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Май не подкачает — среднемесячная температура воздуха на 1–2,5 градуса теплее положенного. В осадкомеры небесной влаги попадёт в пределах нормы. Кстати, Первомай предварительно обещает быть довольно тёплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начала полевых работ, — цитирует РИА Новости синоптика.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым. Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком. В этот день не будет осадков, в связи с повышением давления установится облачная погода с прояснениями, что позволит москвичам получить «первый привет от весеннего солнышка», писал NEWS.ru.