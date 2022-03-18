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Синоптики пообещали москвичам тёплую и сухую погоду 21 марта

07:54, 21 марта 2022
Синоптики пообещали москвичам тёплую и сухую погоду 21 марта Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве 21 марта ожидается сухая и тёплая погода. Воздух днём прогреется до +9...+11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, облачность будет небольшой, ветер северо-западный, его скорость будет варьироваться от 5 до 10 м/c. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.. К вечеру синоптики обещают похолодание, ночью столбики термометров могут опуститься до 0...-2 градусов.

В Подмосковье в понедельник днём ожидается +7...+12. В ночь на вторник может похолодать до пяти градусов мороза. Атмосферное давление и ветер будут такими же, как в столице.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале текущей недели погода в столице будет оставаться во власти антициклона, поэтому при переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается. Она отметила, что ночи станут значительно теплее, но при этом не исключила вероятность выпадения снега. Дневная температура будет держаться, в основном, в предела +7...+9 градусов, но может повышаться и до +10.

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