https://static.news.ru/photo/fd1c0650-e055-11e9-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Воздух в столице 30 сентября прогреется до 15–17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако потепление будет сопровождаться дождями, так как высокую температуру в регион принесёт циклон, передаёт его слова РИА Новости .

Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся, — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что наименее благоприятная погода установится в Поволжье, Сибири и на Урале, где столбики термометров, наоборот, сильно опустятся.

Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. По словам Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.