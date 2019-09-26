Воздух в столице 30 сентября прогреется до 15–17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Однако потепление будет сопровождаться дождями, так как высокую температуру в регион принесёт циклон, передаёт его слова
Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся, — подчеркнул он.
Синоптик отметил, что наименее благоприятная погода установится в Поволжье, Сибири и на Урале, где столбики термометров, наоборот, сильно опустятся.
Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. По словам Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.