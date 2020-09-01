Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков 1 сентября

https://static.news.ru/photo/f209a7e2-ec0a-11ea-92ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода без дождей ожидает москвичей в День знаний, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха днём составит +20... +22 градуса, ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами до до 15 м/с. К вечеру в столице похолодает до +11... +13 градусов. Атмосферное давление в норме — 447 мм ртутного столба.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 1 сентября было в 1880 году, тогда днём воздух прогрелся до +2,1 градуса. А самым жарким первый день осени выдался в 1938 году — столбики термометров поднялись до +30,8 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, «бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.