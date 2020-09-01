Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков 1 сентября

Облачная погода без дождей ожидает москвичей в День знаний, сообщает Гидрометцентр.
Температура воздуха днём составит +20... +22 градуса, ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами до до 15 м/с. К вечеру в столице
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 1 сентября было в 1880 году, тогда днём воздух прогрелся до +2,1 градуса. А самым жарким первый день осени выдался в 1938 году — столбики термометров поднялись до +30,8 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, «бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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