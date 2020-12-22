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Синоптики пообещали москвичам комфортную зимнюю погоду во вторник

07:12, 22 декабря 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура чуть ниже ноля и облачность с прояснениями ожидаются в столичном регионе 22 декабря.

Днём температура воздуха составит -1...-3 градусов, к ночи на среду похолодает до -6...-8 градусов. Сохранится гололедица, предупреждает Гидрометцентр.

Стемнеет в столице в 15:58.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений выдалось 22 декабря в Москве в 1919 году — рекордные 36,3 градуса мороза. В 2015 году в городе было +6,3 градуса, информирует Метеобюро.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение недели в некоторых регионах страны установится аномальная погода. По его словам, непривычно холодно будет в Поволжье. При этом в Северо-Западном федеральном округе всю неделю будет теплее обычного. Там температура окажется выше нормы на 5–8 градусов.

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