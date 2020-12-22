Синоптики пообещали москвичам комфортную зимнюю погоду во вторник

Температура чуть ниже ноля и облачность с прояснениями ожидаются в столичном регионе 22 декабря.
Днём температура воздуха составит -1...-3 градусов, к ночи на среду похолодает до -6...-8 градусов. Сохранится гололедица,
Стемнеет в столице в 15:58.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений выдалось 22 декабря в Москве в 1919 году — рекордные 36,3 градуса мороза. В 2015 году в городе было +6,3 градуса,
Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд