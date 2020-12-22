Синоптики пообещали москвичам комфортную зимнюю погоду во вторник

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Новый год может стать стрессом для маленьких детей из-за обилия новых лиц, громких звуков от фейерверков и незнакомца в костюме Деда Мороза, объяснила директор центра детской психоневрологии депздрава Москвы, профессор Татьяна Батышева.

Психоневролог отметила, что паническая реакция на Деда Мороза является абсолютно адекватной для детей, тем более, если «волшебник» сразу при появлении начинает активно общаться с ребёнком, пишет «Вечерняя Москва». Представьте, что...