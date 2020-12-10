Синоптики пообещали москвичам бесснежную пятницу

https://static.news.ru/photo/5a02f504-3b72-11eb-93de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малооблачным и бесснежным будет 11 декабря в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Мороз в пятницу будет слабым, минус 3–5 градусов в Москве, по области до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный, до 7 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 757 миллиметров ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Сегодня синоптическая обстановка в столичном регионе снова будет определяться западной периферией антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная, бесснежная, но относительно холодная погода, — отметил Синенков.

Стемнеет в столице в 15:56.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 11 декабря в Москве выдалось в 1885 году, когда стоял почти 27-градусный мороз. В 2006 году был зафиксирован температурный рекорд: +4,8 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, антициклон «неспешно и по-джентльменски» покидает центральную часть страны, поэтому россиян ждёт плавное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.