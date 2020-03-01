https://static.news.ru/photo/f31a21dc-5c47-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Со вторника, 3 марта, в Краснодарском крае и Крыму воздух днём прогреется от 15 градусов, в Черноземье — около 18 градусов. Осадков на юге России будет ниже нормы.

Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, тепло выше нормы будет наблюдаться практически на всей территории страны. Исключения составят небольшой регион Забайкалья, Бурятия, юг Иркутской области и Читинская область, а также океанское побережье Хабаровского края и Камчатка пишет РИА Новости.

Самая тёплая погода наступит в центре России. Очень тепло будет в Москве, Черноземье и нечернозёмных регионах — Поволжье, Саратовская, Ульяновская и Волгоградская области. На сколько выше от нормы будет здесь температура воздуха, предугадать сложно.

Вторыми по теплу будут Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области.

Избыток осадков прогнозируется в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, Коми. В осадках утонет и юг Урала: там снег сменится мокрым снегом, а потом дождём.

Избыток осадков будет наблюдаться в Красноярском крае, Эвенкии, на западе Якутии. Дефицит осадков прогнозируется на юге Иркутской области, в Туве, Бурятии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя температура воздуха в Москве во время зимы 2019–2020 года не опускалась ниже +0,5 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.