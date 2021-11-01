Синоптики объяснили появление «радиационного тумана» в Москве

Туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, называется «радиационным», однако он никак не связан с радиоактивностью. Название обозначает процесс естественного охлаждения почвы и слоёв воздуха рядом с землёй. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РБК.

Суть его в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счёт выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается, — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что накануне температура воздуха была выше, облачность отсутствовала. При наличии облаков выделяется встречное длинноволновое излучение, подстилающая поверхность не охлаждается. Сегодня при отсутствии облачности резко охлаждается почва и приземный слой воздуха. В холодном воздухе концентрируются молекулы водяного пара, образуя туман.

В Росгидромете прогнозируют рассеивание тумана после 11:00 по Москве. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус подтвердил версию Гидрометцентра о причинах тумана.

Это абсолютно естественное для Москвы и Мособласти явление, — сказал Леус.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы 2 ноября задержаны или отменены более 200 рейсов. В столичном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, а пешеходов – выбирать яркую одежду.